Tir incastrato, la strada rimane chiusa per un'ora

Cercava probabilmente l'ingresso della A10 ma il navigatore lo ha portato sulla strada sbagliata: così un tir è rimasto incastrato in via delle Fabbriche, dietro Voltri, lunedì mattina verso le 7,20.

Sul posto le pattuglie della polizia locale hanno lavorato per far sì che il mezzo riuscisse a liberarsi, ma per farlo è stato necessario chiudere la strada con inevitabili disagi per il traffico.

Dopo circa un'ora, alle 8,22, il problema è stato risolto e via delle Fabbriche è stata riaperta.