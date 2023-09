Tir buca una gomma e rimane bloccato in curva

Disagi per gli automobilisti di Pontedecimo, nella prima mattina di giovedì 28 settembre, a causa di un tir rimasto bloccato in curva in via Meirana, al confine con Campomorone, dopo lo scoppio di una gomma verso le 6 del mattino.

Sul posto (ancora alle 8,30) gli uomini della polizia locale per riuscire a sbloccare il mezzo.

Diversi cittadini sui social lamentano il problema tutt'altro che infrequente dei tir che si incastrano o danneggiano auto, cartelli e marciapiedi proprio in quel punto.