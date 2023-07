Tir e camion che si incastrano sulle strade di Genova (che non dovrebbero percorrere)

Camion e tir che, nonostante i divieti, percorrono ugualmente via Rivoli e via Gavotti, a Carignano. E si incastrano, creando disagi alla viabilità e danneggiando a volte anche le auto parcheggiate.

La questione è stata affrontata a Tursi da Valeriano Vacalebre (FdI): "La tematica - dice - è stata più volte esposta in consiglio comunale, riguarda una delle zone centrali di Genova, un incrocio in cui purtroppo a volte si incastrano tir che non rispettano il regolamento de codice della strada e spesso si trovano a essere disorientati dai navigatori". L'ultimo caso il 4 luglio, ma è almeno dal 2019 che l'argomento ciclicamente torna in consiglio comunale.

Il Comune promette di intervenire con un sopralluogo, per rinforzare eventualmente la segnaletica in zona: "Le sanzioni elevate non sono molte, in ogni caso - assicura l'assessore alla Mobilità Matteo Campora -. Sono stati installati appositi interdittori per agevolare determinate manovre sulle curve dove si posteggiavano le auto. Faremo un nuovo sopralluogo per verificarne lo stato, soprattutto per cercare di migliorare la comunicazione tramite la segnaletica in modo da prevenire il passaggio di tali mezzi".

Con l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino verranno verificati, in base alle segnalazioni del consigliere e con quelle che arriveranno dalla polizia locale, gli orari in cui intercettare il più possibile i mezzi che non dovrebbero passare per quell'incrocio: il sopralluogo dovrebbe essere programmato, insieme al dirigente della mobilità, già questo luglio.

Tra le altre richieste avanzate da Vacalebre al Comune, quella di mettersi in contatto con le aziende che sviluppano le mappe dei navigatori in modo da segnalare con più forza che i mezzi pesanti, in determinate strade, non possono passare.