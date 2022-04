VIDEO | Voltri, tir guasto in mezzo alla strada, disagi traffico, bus costretto a passare sul marciapiedi

Un tir - nel bel mezzo di un sorpasso, per superare un altro mezzo fermo in sosta - si è guastato, creando non pochi disagi alla viabilità. Questo è quanto successo verso l'ora di pranzo a Voltri, in via Camozzini. L'autobus della linea 1 per transitare è dovuto passare sul marciapiedi.

Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico, in attesa del carroattrezzi che porterà via il tir.

Le auto provenienti dal centro vengono temporaneamente deviate in via Sant'Erasmo di Voltri, di fronte alla chiesa, e poi da lì possono proseguire verso ponente in via Guala.