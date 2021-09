Chiude Tino's & Son, "da oltre 60 anni una storia di stile"

Dall'11 settembre è iniziata la svendita promozionale nel negozio di via XII Ottobre

/ Via XII Ottobre

"Grazie Genova. Grazie di cuore a tutti i genovesi che in questi 60 anni di attività sono stati fedeli e affezionati Clienti. Grazie per tutta la stima dimostrata per il nostro lavoro". Con questo messaggio di commiato, il titolare di Tino's & Son, storico atelier di abbigliamento maschile, abiti da sposo, cerimonia, sportswear ed accessori nel cuore di Genova, annuncia la chiusura.

Dall'11 settembre è iniziata la svendita promozionale nel negozio di via XII Ottobre, che è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato 9.30/19. Entro la metà di ottobre l'attività chiuderà definitivamente i battenti.

Insomma un altro pezzo di storia di Genova che se ne va. Ma i motivi, questa volta, non sono da ricercare nella crisi economica, aggravata dalla pandemia, ma semplicemente si tratta di una scelta del titolare. Fatto sta che via XII Ottobre e la zona di Piccapietra, già teatro di chiusure eccellenti negli ultimi anni, perdono un'altra attività, 'da oltre 60 anni una storia di stile', come si legge sul manifesto che annuncia chiusura e svendita totale.