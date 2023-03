Vandalizzata l'opera di Tiler su Vialli: "Gesto ignobile"

L'adesivo di un topo anziano, con la maglia blucerchiata, appiccicato sul viso di Gianluca Vialli: è stata così vandalizzata l'opera di Tiler, a Marassi, che ritrae l'amatissimo campione della Samp, morto a gennaio a causa di un tumore al pancreas.

L'adesivo è stato rimosso, ma rimane l'amarezza per un gesto offensivo nei confronti del calciatore e dell'opera realizzata dall'anonimo e talentuoso artista di strada per omaggiarlo. "Questa mattina - è il commento di Tiler affidato ai social - mi sono svegliato ricevendo queste fotografie. Quanto mi dispiace per certa gente, qui non si tratta di un attacco al mio lavoro ma della mancanza di rispetto spinta al limite. Sfottersi tra tifosi già non ha molto senso, nessun altro sport se non il calcio, permette l’umiliazione dell’avversario".

Ma poi, in questo caso, si parla di umanità più che di calcio: "Mettere un topo anziano sul viso di un uomo che avrebbe fatto di tutto per avere la possibilità di invecchiare è un gesto ignobile. Fortunatamente l’opera è stata già ripulita ma credo che il gesto in se sarà difficile da lavar via" conclude lo street artist.

L'opera di Tiler era stata installata a inizio febbraio, durante un 'blitz' notturno, sui botteghini di via Del Piano a Marassi, davanti allo stadio Luigi Ferraris.