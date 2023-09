Vandalizzata l'opera di Tiler al Carmine: "Era per i bambini della scuola"

Vandalizzata una delle opere di Tiler, lo street artist mascherato da scimmia che da anni colora la città con le sue piastrelle e cerca di sensibilizzare i cittadini spingendoli a guardarsi intorno e a riflettere. A denunciare quanto accaduto nella zona del Carmine è lo stesso artista attraverso i propri canali social.

"Analizziamo insieme - scrive Tiler - la frase di questo genio della bomboletta che insiste a deturpare un quadro creato per i bambini del quartiere del Carmine. Partiamo da idiota, che rivela o denota una sconcertante stupidità. Di me si può dire che sono ignorante ma idiota proprio non mi si addice. Passiamo a patriota, ovvero persona votata all'esaltazione e alla difesa di un'idea nazionale e politica. L’unica cosa che mi esalta è il mio lavoro".

"Ora che abbiamo analizzato mi rivolgo al genio che crede di farmi un dispetto - conclude Tiler -: se tu avessi un briciolo di intelligenza comprenderesti che questo quadro è stato creato su volontà del quartiere per i bambini della scuola che si trova lì a pochi passi. Ora cosa credi che imparino dalla tua scritta?".