Vandalizzata l'opera di Tiler e Blu Bordeaux: "Era in preventivo, ma ha funzionato"

È durata una giornata 'L'effimera attesa' di Tiler e Blu Bordeaux in piazza Banchi. Lo scheletro seduto su una sedia, con bastone e cappello, ha attirato l'attenzione di molti passanti nella giornata di sabato 4 maggio 2024, nella notte però ha subito furti e rotture e i due artisti hanno deciso di rimuoverla domenica 5 maggio.

"L'abbiamo smontata perché aveva perso di significato - il commento di Tiler sui social -. A qualcuno servivano cappello e bastone, qualcun'altro voleva misurare la forza sollevandolo per poi gettarlo a terra in un altro posto e altri lo hanno scambiato per un posacenere. Ma avevamo preventivato - prosegue - che non sarebbe durato più di 24 ore. Quello che conta è il risultato, sabato un mare di persone si sono fermate davanti al nostro scheletro a riflettere, tutti con il sorriso. Tantissime fotografie e una valanga di selfie. Io e Blu Bordeaux ci siamo divertiti, voi anche, quindi non mi resta che invitarvi a tenere gli occhi aperti, chissà cosa comparirà la prossima volta per strada. Ovviamente manderemo a smaltire anche il resto dell'opera".

Blu Bordeaux aggiunge: "Nonostante sia stata vandalizzata, ma l'avevamo preventivato, tirando le somme mi sento grata. Grata per i riscontri positivi e anche quelli negativi, per le moltissime fotografie scattate dai passanti e per chi si è fermato e ha usato qualche minuto del suo tempo osservando spendendo una riflessione, questo in un mondo dove il tempo non basta mai. La meraviglia è stata guardare in silenzio le persone e vedere le diverse reazioni ed espressioni su volti, indipendentemente dal messaggio percepito".

L'opera era stata inserita appositamente in un luogo di passaggio, crocevia di persone tra caruggi, Caricamento e Porto Antico. Forse solo un primo passo tra i due artisti, che potrebbero avere in cantiere altri 'messaggi' destinati alla città, a far fermare le persone e pensare. In questo caso riflettere sul breve passaggio terreno e sull'importanza del 'fare'. L'artista con la maschera da scimmia da anni colora la città, una delle sue prime 'missioni' fu quella di accendere una luce attraverso la bellezza su angoli bui e degradati della nostra città, un messaggio che si è evoluto negli anni, con un 'ritorno alle origini' negli ultimi tempi: tra le ultime installazioni una a Nervi, sotto uno dei voltini bui che portano alla passeggiata e una sotto i portici di piazza Marconi, a due passi da piazza Rossetti e dal cantiere del waterfront di levante. Tra i blitz recenti anche quello a Villetta Dinegro, luogo meraviglioso ma purtroppo trascurato da anni.

