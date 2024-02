Degrado a Villetta Di Negro: blitz di Tiler: "Un paradiso in centro, se solo se ne capisse il valore"

Blitz di Tiler a Villetta Di Negro per provare a riaccendere una luce sulla situazione di degrado che coinvolge l'oasi verde che si affaccia su piazza Corvetto, con il suo parco, grotte, cascate, sentieri e laghetti. Quello che potrebbe, e dovrebbe, essere un gioiello della città di Genova, uno dei più antichi e prestigiosi polmoni verdi della città, è da anni al centro di interrogazioni in consiglio comunale e denunce dello stato di abbandono e degrado.

Ci prova adesso anche il misterioso street artist con la maschera da scimmia che da anni colora la città con piastrelle colorate dalla duplice valenza. Omaggi a figure di spicco come le recenti opere dedicate a Fabrizio De Andrè e Vialli, ma anche l'arte come denuncia e sensibilizzazione in luoghi bui o dimenticati dove le installazioni provano a riaccendere una luce attraverso la bellezza. Proprio come in questo nuovo blitz.

Tiler ha infatti pubblicato sui propri canali social un video in cui gira per il parco lasciando piastrelle con il 'pollice in alto' per le cose belle come la cascata, unica nel suo genere nel centro di una città, e altre con il 'pollice in basso' per le situazioni di degrado e abbandono. Colonne senza busti e bagni chiusi con il lucchetto, altri aperti ma in condizione pietose, transenne e aree chiuse da tempo. "Villetta Di Negro, paradiso o purgatorio? - domanda l'artista - Genova ha fatto tanto in questi anni, cose belle e cose brutte ma quando usciremo dall'avere la fama della città 'bella ma...'? Gli spazi comuni sono importanti e andrebbero tenuti a dovere, soprattutto se si tratta di posti storici e di zone verdi. Viletta Di Negro sarebbe un paradiso in pieno centro, se solo se ne capisse il valore".

