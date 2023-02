Via del Campo, l'omaggio di Tiler a Fabrizio De Andrè nel giorno del compleanno

L'omaggio di Tiler a Fabrizio De Andrè, in via del Campo, nel giorno in cui 'Faber' avrebbe compiuto 83 anni. Il misterioso street artist che da diversi anni espone le sue opere colorate da un punto all’altro della città di Genova ha colpito ancora. Un blitz notturno per impreziosire la strada resa celebre da uno dei capolavori del cantautore genovese scomparso nel 1999. Questa volta le piastrelle dell'artista che nasconde il proprio volto dalla maschera di una scimmia hanno dato vita con un'immagine alla 'graziosa' cantata da De Andrè.

"Molti di voi forse non lo sanno neanche ma oggi è un giorno importante - scrive Tiler -. Il 18 febbraio del 1940 a Genova nasceva Fabrizio De André, a mio parere uno dei più grandi cantautori della storia e come avrei potuto esimermi dal porgere i miei auguri nell’unico modo che conosco. Arte all’arte dando vita con un’immagine ad una figura cantata dal maestro. Questa è la mia puttana di via del Campo e non potevo metterla in nessun altro luogo se non sul muro che da oggi la ospiterà nella celebre via. Tanti auguri Faber".

L'arte di Tiler da anni colora la nostra città. Questa volta ha voluto rendere omaggio a uno dei giganti della musica italiana e genovese, in molte altre occasioni attraverso le sue opere ha cercato di sensibilizzare i cittadini spingendoli a guardarsi intorno e a riflettere. Luoghi dimenticati o angoli bui sono spesso stati scelti come location per installazioni artistiche in grado di impreziosire e 'accendere una luce' attraverso la bellezza, in una forma di denuncia attraverso l'arte stessa. Tiler parla ai giovani e a tutti i genovesi e proprio in occasione delle ultime feste di Natale aveva poi realizzato un grande evento in centro, con la distribuzione di alcune speciali piastrelle sotto l'albero di piazza De Ferrari. Tantissimi cittadini si erano messi in coda per ricevere l'omaggio artistico.