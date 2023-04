VIDEO | Tiler getta la maschera: "Ecco chi sono"

"Tiler sono io", giù la maschera e... pesce d'aprile. Dopo il sondaggio lanciato nei giorni scorsi per chiedere ai propri follower se fosse venuto il momento di mostrare il proprio volto, nonostante avesse vinto il no, il misterioso artista con la maschera da scimmia ha pubblicato un video proprio nella giornata di sabato primo aprile.

Uno dopo l'altro uomini e donne tolgono l'iconica maschera e svelano il proprio volto dichiarando di essere Tiler, ovviamente alla fine viene svelato che si tratta solo di uno scherzo e, almeno per ora, l'identità dello street artist rimane top secret. A fine video i ringraziamenti dell'artista a Morena, Stefania, Nicoletta, Bruno, Erika, Simone, Clara, Angela, Ermanno, Maria Elisa, Simona, Marco e Stefano.

L'arte di Tiler da anni colora la nostra città, negli ultimi mesi sono state diverse le iniziative portate avanti a Genova con i consueti blitz notturni: dall'omaggio a Gianluca Vialli a Marassi in via del Piano a quello a Fabrizio De Andrè in via del Campo nel giorno del compleanno. Ma anche il grande evento in centro nel periodo natalizio con la distribuzione di alcune speciali piastrelle sotto l'albero di piazza De Ferrari e tantissime persone in coda in un grande clima di festa. In questi anni le sue opere hanno anche sensibilizzato i cittadini spingendoli a guardarsi intorno e a riflettere. Luoghi dimenticati o angoli bui sono spesso stati scelti come location per installazioni artistiche in grado di impreziosire e 'accendere una luce' attraverso la bellezza, in una forma di denuncia attraverso l'arte stessa. Lo stesso evento in piazza De Ferrari ha cercato di dare un senso al grande albero che ogni anno viene allestito, per una volta ha svolto davvero la sua 'funzione' primaria raccogliendo tanti cittadini in attesa di un 'babbo Natale' con la maschera da scimmia.