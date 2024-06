TikToker vestito da albero in via Venti: qualcuno si spaventa e chiama la polizia

Tutto si è risolto in una bolla di sapone, ma è dovuta intervenire la polizia. Poco prima delle ore 22 di sabato 22 giugno 2024 sono arrivate alcune chiamate al numero di emergenza segnalando una persona che sembrava stesse infastidendo i passanti in via Venti Settembre, nel centro di Genova.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante, che hanno trovato un TikToker vestito da albero e impegnato in una candid camera, un format che da tempo riscuote successo sui social e del quale vi avevamo parlato anche sulle pagine di GenovaToday.

Alcuni passanti avevano sentito delle urla da lontano, non avevano capito cosa fosse successo e avevano chiamato il 112 pensando ci fosse qualcuno in pericolo. I poliziotti sono intervenuti sul posto, hanno spiegato che si trattava di una candid camera e tutto è finito con una risata.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp