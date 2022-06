Giovane genovese cerca la sua madre biologica con TikTok: "Non so chi sei, ma grazie"

"Voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo": inizia così il video di Maria Elena Lombardo, 24 anni, di Genova, che ha scelto TikTok per lanciare un 'messaggio nella bottiglia' rivolto alla sua madre biologica, che non ha mai conosciuto. "Pubblico questo vieo - scrive nella caption - solo perché credo nel potere dei social e della condivisione, magari non arriverà mai a nessuno però ci provo".

Il video è diventato virale raccogliendo decine di migliaia di like e più di tremila commenti: "Era il 12 dicembre 1997" racconta la ragazza, nata a Imperia. "A gennaio finalmente vengo adottata da una famiglia meravigliosa, mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l'amore che un bimbo può desiderare nella vita, e non li ringrazierò mai abbastanza. Per 25 anni cresco felice, viziata, amata, ma anche con delle domande".

Crescendo, Maria Elena di interrogativi se ne è posta parecchi: "Le domande più frequenti erano perché, chi, come, se il giorno del mio compleanno potesse mai rivolgere il suo pensiero a me, cosa ha pensato per nove mesi con me insieme. Se il mio viso, i miei lineamenti possono rispecchiarsi nei volti di qualcun altro. Se condivido un fratello o una sorella. Domande lecite penso un po' per tutti".

@mariontheclouds Pubblico questo video solo perché credo nel potere dei social e della condivisione. Magari non arriverà mai a nessuno, però ci provo. Vorrei solo dirti grazie. Nulla di più. Grazie perché sei stata la prima persona al mondo ad avermi amata e che ha compiuto per me il gesto più bello di tutti. Mi hai fatto il regalo più bello di tutti. Quindi, chiunque tu sia, semplicemente grazie. Una bimba che ti deve tanto. ? Metamorphosis (Longer Version) v2 - Danilo Stankovic

La ragazza intraprende una ricerca, e trova alcune risposte: "Un'infermiera mi ha detto che ricorda cos'è successo quel dicembre, ricorda di una bambina di 15 anni che venne in ospedale di nascosto dai genitori perché ha scoperto di essere incinta. Una bambina di 15 anni alle quale più volte era stato proposto di abortire perché quella era la strada più semplice ma lei ha sempre rifiutato. Una bambina di 15 anni che piuttosto che abortirmi ha deciso di tenere una gravidanza, nascosta per tanti mesi con una fascia, e che il giorno del parto disse ai genitori che veniva ricoverata in ospedale per un dolore quando in realtà mi stava dando alla luce. So solo questo".

"Voglio dirti grazie, mi hai permesso di vivere una vita meravigliosa"

A questo punto si rivolge direttamente alla madre biologica: "Non so chi tu sia, cosa tu faccia, dove tu viva, ci sono tante cose che ti vorrei chiedere, di cui ti vorrei parlare, ma capisco che tu non voglia o non possa, quindi va bene così. Ma se per caso stai guardando questo video in questo momento, volevo semplicemente dirti grazie perché mi hai reso la bambina più felice del mondo, mi hai permesso di vivere una vita meravigliosa, circondata dall'amore più grande che io potessi ricevere, grazie perché hai reso possibile tutto questo, grazie perché anche tu a tua volta mi hai amata".