Trentatré fermate tra Moneglia e Santa per il bus notturno, gli orari

Per l'estate 2024 torna Overnight Bus, il 'disco bus' serale di Amt, che dall'1 luglio fino al 31 agosto permetterà a cittadini e turisti del Tigullio di vivere le serate estive in modo sostenibile, senza il pensiero dell'auto. Due le novità che caratterizzano il servizio per l'estate 2024: il coinvolgimento del comune di Moneglia e la nuova programmazione oraria.

La linea, infatti, sarà in servizio dalle 21.30 fino all'alba. Le partenze dai due capolinea di Santa Margherita Ligure (Covo di Nord Est) e Sestri Levante (piazza Matteotti) sono state pianificate alle ore 21.30, 23.30, 2.30 e 4. Le corse, che coinvolgono il comune di Moneglia, sono due: la prima corsa con partenza dal lungomare alle 21.05 per arrivare a Sestri Levante alle 21.30 e proseguire per Santa Margherita Ligure dove l'arrivo è previsto alle 22.35 e l'ultima corsa, con partenza da Santa Margherita Ligure alle 4, arrivo a Sestri Levante alle 5.05 e a Moneglia lungomare alle 5.45. Come lo scorso anno, è inoltre prevista anche una corsa aggiuntiva con partenza alle 5.05 dal Covo e arrivo a Rapallo Fs alle 5.20.

Il percorso si snoda lungo l'Aurelia e include 33 fermate tra Moneglia, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, attraversando Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo. Nei prossimi giorni le fermate saranno personalizzate con gli orari di Overnight Bus per facilitare l'accesso al servizio a turisti e residenti.

Overnight Bus si può utilizzare con tutti i biglietti e abbonamenti Amt. Gli under 14 residenti nei comuni della Città Metropolitana di Genova viaggiano gratuitamente mostrando il proprio CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Si ricorda che i biglietti si possono acquistare anche sull'app di Amt. Qui si possono scaricare in formato pdf gli orari di Overnigth Bus 2024.