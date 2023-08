Forte pioggia nel levante: alberi caduti e allagamenti in autostrada

Primi effetti dell'allerta arancione per temporali nella giornata di domenica 27 agosto 2023. Una forte pioggia, mista a grandine, si è abbattuta nel Tigullio e nel levante, alberi caduti in strada a Rapallo e Sestri Levante e allagamenti, con rallentamenti e code, sull'autostrada A12.

"A causa delle fortissime piogge miste a grandine - ha spiegato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco - alcuni rami sono caduti nella zona di via Sant’Anna, sembrerebbe a causa di un fulmine. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione a questi fenomeni atmosferici rapidi violenti e di forte intensità. Le squadre della protezione civile, operative dalla 7 del mattino, sono all’opera per ripristinare la normalità". Allagamenti anche in corso Mameli e corso Italia. Anche a Sestri Levante alcuni cittadini hanno segnalato la caduta di una palma in un parco.

Allagamenti invece sull'autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo, segnalati quattro chilometri di coda intorno alle ore 12:30, poi scesi a due alle ore 13. L'allerta arancione è stata prolungata fino alle ore 15 di lunedì 28 agosto 2023 su tutta la Liguria, poi scenderà a gialla fino alle ore 20. Annunciati fenomeni intensi con temporali, grandinate e possibili downburst (a questo link le previsioni e gli aggiornamenti in tempo reale).