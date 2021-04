Ruba cosmetici ma viene riconosciuto dai commessi

Il ladro aveva già rubato all'interno del punto vendita Tigotà di via Lomellini: i poliziotti lo hanno individuato in piazza Acquaverde grazie alle descrizioni fornite dai dipendenti

La Polizia di Genova ha arrestato un 40enne di origini croate per il reato di furto intorno alle 16 di martedì 20 aprile in piazza Acquaverde.

Intervenuti per un sopralluogo di furto presso il negozio Tigotà di Via Lomellini, i poliziotti delle volanti sono stati informati che il ladro era appena scappato dall’esercizio commerciale.

Effettuati alcuni giri in zona, gli operatori hanno individuato l’uomo in piazza Acquaverde, grazie alle descrizioni fornite dai dipendenti che lo conoscevano già per precedenti furti nel loro esercizio.

Teneva in spalla una borsa al cui interno era presente la refurtiva composta da molteplici confezioni di creme cosmetiche per un valore commerciale di poco più di 226 euro. L’uomo, che ha a suo carico diversi precedenti penali, sarà giudicato per direttissima.