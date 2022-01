Culturista 33enne stroncato da un malore, la perizia: "Causato dal doping"

Il sospetto che assumesse farmaci dopanti è stato confermata dalla perizia.

Il culturista 33enne morto lo scoro agosto per infarto in casa sua a Tiglieto, stava seguendo un piano di farmaci dopanti prescritto da qualcuno tuttora ignoto. Il decesso è dunque "dovuto all'assunzione di farmaci dopanti", come ha scritto il medico legale Maria Lucrezia Mazzarella nella perizia depositata in procura. A confermare le cause della morte anche una consulenza tossicologica che ha accertato la presenza dei medicinali nel sangue.

Il pubblico ministero Giovanni Arena aveva aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nel mirino dei carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, sono finite due palestre, una genovese e una situata nel basso Piemonte. Gli inquirenti hanno ricostruito la catena di contatti del trentenne per capire se tra messaggi e chiamate ci fosse traccia di chi gli ha dato i farmaci.

L'altro sospetto degli inquirenti è che ci possa essere un giro di medici compiacenti che forniva tramite le palestre le ricette di farmaci venduti a pazienti oncologici.