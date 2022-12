"Forza Luca", lo striscione dei tifosi inglesi della Samp per Vialli

I colori blucerchiati arrivano in Inghilterra e precisamente sotto le finestre della clinica vicina a Belgravia dove è ricoverato l'ex attaccante e allenatore italiano Gianluca Vialli.

Uno striscione porta la solidarietà dei tifosi Sampdoriani inglesi o residenti in Inghilterra riuniti nel club Scoe, Sampdoria Club of England.

È l'associazione stessa a comunicarlo via social con la pubblicazione di una foto e di un messaggio: "C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!".

Lo scorso 14 dicembre l’ex giocatore della Sampdoria ha lasciato temporaneamente lo staff della Nazionale spiegando: "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Vialli a Natale ha ricevuto la visita della sorella Mila, la mamma di 87 anni, Maria Teresa, era invece andata a trovarlo sabato insieme al fratello Nino. Sempre al suo fianco la moglie Cathryn che non ha lasciato dichiarazioni così come non ci sono bollettini medici: il 58enne combatte il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nel 2017 e che in autunno è tornato a dargli problemi.