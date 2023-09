Sampdoria-Cittadella, i tifosi veneti ripuliscono il settore ospiti: la foto è virale

Il Cittadella ha vinto a Genova contro la Sampdoria 2-1 nell'ultima giornata di Serie B. A fare notizia, oltre al capitombolo interno dei blucerchiati, sono stati però anche i tifosi della formazione veneta. Al termine della partita hanno infatti raccolto tutta la spazzatura prodotta nel settore ospiti, per poi appendere tre sacchetti pieni, in maniera ordinata, alla ringhiera. In questo modo hanno agevolato il lavoro degli steward durante la bonifica che viene effettuata dopo il triplice fischio e il deflusso dei tifosi.

Una bella lezione di civiltà che ha fatto il giro del web attraverso il post di ringraziamento scritto dagli addetti del settore ospiti e rivolti ai sostenitori veneti, in cui si legge: "Questa è una foto del settore ospiti di Genova, è stata scattata ieri sera dopo la partita Sampdoria-Cittadella. È stata scattata dagli steward del settore ospiti durante la bonifica di routine di fine partita. Questo fa pensare che forse ancora c’è qualche speranza nell’essere umano".

"Dopo i tre fischi - prosegue il post - i tifosi del Cittadella si sono messi a raccogliere in questi sacchetti la loro spazzatura e li hanno appesi alla ringhiera del settore. Forse conta poco ma magari chissà questo post potrebbe fare il giro del web e arrivare a qualcuno di loro e quindi diciamo grazie e onore ai tifosi del Cittadella. Non avevamo ancora visto un gesto così in settore".