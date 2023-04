Collasso tetto in via Ratti: aperta inchiesta per crollo colposo

La procura di Genova ha aperto un’indagine per crollo colposo per il collasso del tetto dell'abitazione in via Ratti avvenuto ieri pomeriggio, martedì 4 aprile, e che, solo per miracolo, non ha causato feriti.

L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro della porzione crollata dell'edificio e ha chiesto ai tecnici di capire se i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte oppure se siano stati commessi degli errori che hanno causato il cedimento. Per ora non risultano indagati nel registro ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare i primi nomi.

Sono 26, intanto, le persone sfollate dopo il crollo del tetto di un palazzo in via Ratti ieri, martedì 4 aprile, e che questa mattina sono entrate negli appartamenti - scortate da protezione civile e vigili del fuoco - per recuperare lo stretto indispensabile. Di questi inquilini - appartenenti a otto nuclei familiari - 10 sono stati assegnati a due alberghi cittadini.

A fornire le ultime informazioni sul caso, oggi, è stato Luciano Cavazzon, assessore alla Sicurezza del Municipio Centro Ovest: "L'ingegner Iannantuoni, dirigente della pubblica incolumità a livello comunale - conclude l'assessore - mi ha riferito che l'amministratore si è già messo in contatto con un ingegnere strutturista che, una volta nominato dovrà valutare se il crollo abbia/possa influire sulla stabilità dell'intero caseggiato e, successivamente dovrà mettere in sicurezza l'appartamento crollato. Mi auguro vivamente che tutte le procedure necessarie vengano eseguite con la massima urgenza, ma in assoluto rispetto della sicurezza, in modo che gli sfollati possano al più presto possibile riprendere possesso delle proprie abitazioni".