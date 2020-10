Papà attraversa col rosso, automobilista gli rifila una testata

Stava passeggiando in via XX Settembre con il suo bambino nel passeggino, quando, senza accorgersi, ha attraversato la strada con il semaforo rosso per i pedoni. In quel momento stava sopraggiungendo un'auto, guidata da un 47enne. Quest'ultimo, indispettito dall'infrazione commessa, invece di rallentare, ha accelerato puntando il passante, per poi evitarlo negli ultimi metri con una brusca manovra.

Il padre 34enne, continuando poi la sua passeggiata, si è imbattuto nell'autista spericolato, che stazionava fuori da un bar, e l'ha redarguito sul comportamento precedentemente adottato. È nata quindi una discussione durante la quale il milanese ha colpito il genovese con una testata al volto e si è allontanato.

Mentre l'aggredito faceva ricorso alle cure del 118 poiché aveva il naso tumefatto e sanguinante, l'aggressore è stato rintracciato dagli agenti e denunciato per lesioni personali.