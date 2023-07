Testata a un'anziana sul bus per strapparle la catenina: arrestato 20enne

Aveva ferito un'anziana, a bordo del bus, per poterle strappare la catenina, ma alla fine è stato riconosciuto e arrestato. È finito così nei guai un 20enne di origini egiziane, già conosciuto alle forze dell'ordine per aver compiuto una rapina.

Il giovane, nei giorni scorsi, a bordo del pullman della linea Amt 14, nei pressi del ponte Sant'Agata ha tirato una testata a un'anziana, ferendola al volto, strappandole dal collo una catenina e poi scappando.

I carabinieri dell'aliquota operativa, dopo alcuni accertamenti e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, lo hanno identificato e arrestato.

Durante lo svolgimento dei vari servizi finalizzati alla repressione dei reati, i militari del Comando provinciale di Genova hanno arrestato altre due persone: un brasiliano di 25 anni che stava aggredendo un 46enne per rubargli il portafogli, bloccato e arrestato dai carabinieri, e un 30enne italiano, già agli arresti domiciliari, visto che aveva violato varie volte la misura a cui era sottoposto.

Denunciate a piede libero altre 10 persone. Tra queste un 63enne italiano, pregiudicato, per furto aggravato, poiché si era impossessato di 500 euro in contanti asportati dalla cassa di un negozio di Molassana. I carabinieri, vedendo le immagini delle telecamere, lo hanno identificato e denunciato.

Poi un 43enne per porto d'armi e oggetti atti a offendere: la scorsa notte a Chiavari un equipaggio dell'aliquota radiomobile, con la collaborazione dei militari della stazione e del commissariato locale, hanno fermato il 43enne e il fratello di 35 anni, attualmente sottoposto a regime di semilibertà (e che verrà segnalato per violazione a cui era sottoposto). I due fratelli, all'interno di un locale del luogo, avevano innescato una rissa per futili motivi con i titolari, di età compresa tra i 18 e 50 anni, che hanno riportato lesioni guaribili tra 5 e 15 giorni. Nello stesso contesto, i gestori del locale sono stati querelati a loro volta dal 43enne e dal 35enne - che hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni - per lesioni personali dolose.

È stato denunciato anche un 37enne marocchino per evasione: l'uomo che era ai domiciliari senza nessun giustificato motivo, si allontanava dalla sua abitazione. Sono ancora adesso in atto le sue ricerche.

Infine, denunciati quattro cittadini stranieri (padre e tre figli, di cui uno minorenne) per lesioni personali. A Chiavari, dopo una denuncia sporta da un 20enne italiano, i carabinieri anche grazie alle telecamere di sorveglianza hanno individuato i quattro come autori dell'aggressione, avvenuta per futili motivi e a seguito della loro ubriachezza, nei confronti del giovane che ha riportato dieci giorni di prognosi.