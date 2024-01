Nuovo test 'IT-alert': messaggio d'emergenza in arrivo sugli smartphone

La Prefettura di Genova coordinerà una esercitazione di protezione civile martedì 30 gennaio 2024 che simulerà il verificarsi di un incidente presso l’Iplom di Busalla e che si concluderà con una nuova prova del sistema 'IT-alert'. L’esercitazione, alla quale parteciperanno Regione Liguria, tutti i Comuni interessati, a cominciare dal Comune di Busalla, le forze di polizia, i vigili del fuoco, il servizio 118, Società Autostrade e Ferrovie, gli enti gestori di servizi e l’industria petrolifera Iplom, inizierà verso le 11,15 e testerà il livello di risposta di tutti gli enti di protezione civile nel caso dell’incidente previsto, l’incendio dei depositi di carburante.

"In particolare - spiegano dalla Prefettura - si procederà alla convocazione del Centro coordinamento soccorsi e verrà data comunicazione degli eventi al dipartimento di Protezione Civile che farà quindi partire, verso le 12, il messaggio 'IT-alert' in cui si avviserà dell’evento in corso. Il messaggio sarà diretto ai cellulari presenti nel raggio di due chilometri dallo stabilimento Iplom, sarà quindi ricevuto anche nei Comuni limitrofi e lungo l’Autostrada A7 e la linea ferroviaria".

Il sistema 'IT-Alert', una volta definitivamente operativo, permetterà l’immediato avviso alla cittadinanza, tramite messaggio su tutti i telefoni cellulari in una determinata area, di qualsiasi emergenza di protezione civile: la prova che si svolgerà il 30 gennaio è la seconda in Liguria e la prima riferita a un territorio specifico.

Come funziona 'IT-alert'

IT-alert è un servizio pubblico che, inviando messaggi sui dispositivi presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, favorisce l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte, con l’obiettivo di minimizzare l'esposizione individuale e collettiva al pericolo. I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio 'IT-alert'. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi 'IT-alert' possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata. Sebbene non sia necessario scaricare alcuna App per ricevere i messaggi IT-alert, in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

I dati di chi riceve il messaggio

Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato, ecc.). Infatti, i messaggi IT-alert viaggiano attraverso il sistema di cell-broadcast. Questa tecnologia consente agli operatori telefonici di inviare messaggi a chiunque – indistintamente e impersonalmente – si trovi in prossimità dell’area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione della rete cellulare di uno specifico territorio. Il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento. Il Garante per la Protezioni dei Dati Personali ha espresso parere positivo sul sistema stesso.