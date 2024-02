Via XX Settembre e le tessere dei mosaici che si staccano

Le tessere dei mosaici della pavimentazione di via XX Settembre, galleria Mazzini e via Dante si stanno staccando e il Comune corre ai ripari: è quanto è emerso martedì 20 febbraio in consiglio comunale, con un'interrogazione di Lorenzo Pellerano (lista Toti) volta proprio a chiedere chiarimenti.

"Questa elegante strada di Genova - dice Pellerano - ha marmi, decori, fregi, mosaici ed elementi di grande qualità che richiedono una manutenzione importante con oneri significativi. Ma in alcune zone stanno saltando le tessere, ed è importante prevenire tempestivamente".

Con investimenti significativi, diversi tratti di questi mosaici erano stati restaurati nei primi anni 2000, ma c'è bisogno di intervenire nuovamente: "Una ventina di anni fa - ricorda l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - c’era stato un importante intervento di riqualificazione dei pavimenti mosaicati di via XX Settembre. Nei prossimi giorni i tecnici della Direzione strade faranno un sopralluogo per valutare l’ammontare di risorse necessarie per realizzare un intervento di questo tipo, fermo restando che parliamo di una quantità economica che va ben oltre le competenze del mio assessorato, responsabile di lavori fino a 100mila euro. Sono sicuro che il Municipio competente sarebbe interessato a inserire l’intervento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici tra quelli prioritari".