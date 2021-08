Terzo valico, fissato vertice dopo lo stop al cantiere di Cravasco

Circa 300 lavoratori sono finiti in cassa integrazione per 13 settimane. Toti: Il contenzioso non interferisce con il cronoprogramma dei lavori"

Mercoledì 1 settembre ci sarà un incontro tra la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il commissario Calogero Mauceri per verificare lo stato dell'arte del Terzo Valico, dopo lo stop a un cantiere deciso dal Consorzio Ctg con il ricorso alla cassa integrazione per circa 300 lavoratori per la durata di 13 settimane.

Al centro del confronto anche le iniziative da assumere per impedire ritardi nella realizzazione dell'opera, proseguendo il lavoro nei cantieri come da cronoprogramma già fissato. Come sottolinea la viceministra Bellanova, che tra le deleghe ha anche quella del coordinamento funzionale delle attività dei commissari straordinari per gli interventi ferroviari, "quella è una infrastruttura strategia di cui sono già stati fissati i temi di realizzazione. Non ci si può consentire alcun ritardo".

La lavorazione nella tratta da Cravasco in Liguria a Castagnola sul versante piemontese non è ripartita dopo la pausa estiva. Uno stop dovuto, secondo i sindacati, a un contenzioso tra i due consorzi, il Cociv, a cui è affidata la realizzazione del Terzo Valico e le aziende Pizzarotti e Collini, impegnate in quella tratta.

"Ho sentito in queste ore il commissario straordinario del Terzo Valico Calogero Mauceri - ha fatto sapere il presidente della Regioni Toti domenica 29 agosto -, il quale mi ha assicurato di essere al lavoro per risolvere il contenzioso, che comunque non interferisce con il cronoprogramma dei lavori, riguardando solo una delle fonti di scavo e coinvolgendo solo una parte limitata dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell'opera. Per noi le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo della Liguria e monitoreremo che non vi sia neanche un minuto di ritardo".