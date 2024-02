Terzo valico, il governo: "Lavorato al massimo per finire i lavori entro il 2026"

Il sottosegretario Tullio Ferrante ha risposto a un'interrogazione della deputata Pd Valentina Ghio in merito alle tempistiche per la realizzazione del progetto unico Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi. "In merito agli interventi afferenti al progetto - ha detto -, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha lavorato al massimo e su più fronti per garantire l'impegno a completare entro il 2026 l'intervento, nella consapevolezza che si tratta di un'opera strategica per un territorio ad altissima densità produttiva".

"Nelle rimodulazioni del Pnrr - ha aggiunto Ferrante - abbiamo confermato l'intervento 'Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa' ottenendo un incremento del finanziamento per 290 milioni. Siamo contemporaneamente intervenuti a livello nazionale sia con il decreto asset che con la manovra di bilancio per garantire la copertura del costo delle varianti tecniche, per causa di forza maggiore e sorpresa geologica. Sottolineo a questo proposito che, con la legge di bilancio 2024, sono state individuate le risorse necessarie a copertura di questi oneri".

Per quello che riguarda i tempi il sottosegretario ha spiegato che "durante lo scavo meccanizzato per le gallerie da Radimero verso Voltri si sono verificati alcuni problemi tecnici che hanno reso necessario lo smontaggio della talpa meccanica e l'immediato ricorso agli scavi in modalità tradizionale. Ma, nonostante le tante complessità tecniche dell'opera, siamo al lavoro per assicurare l'ultimazione prevista in coerenza con i tempi del Pnrr".

Il sottosegretario ha concluso osservando "che lo scenario al 2026, che prevede la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, del Nodo di Genova, del Quadruplicamento Milano-Pavia 1^ fase e il completamento degli interventi di velocizzazione Milano-Genova, determina una riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano Centrale e Genova Piazza Principe di circa diciannove minuti con una percorrenza stimata di un'ora e sette minuti. Nello scenario post 2026, con il completamento del quadruplicamento sulla tratta Milano-Tortona, il tempo di percorrenza si riduce a meno di un'ora".

Valentina Ghio deputata vicecapogruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti, ha commentato: "Il Terzo Valico è un’opera fondamentale per il territorio, per lo sviluppo della portualità e dell’economia di Liguria e Piemonte, oltre che essere un collegamento importante per il trasporto passeggeri e per lo sviluppo dell’intero Nord Ovest. Il sottosegretario Ferrante ha dato alcune rassicurazioni sull'inserimento delle risorse necessarie al completamento dell’opera, senza però dare garanzie precise sul rispetto dei tempi e sul quadruplicamento. È indispensabile e quanto mai necessario, dopo tutti gli stop and go che hanno interessato il cantiere, che venga garantito il completamento del quadruplicamento della tratta - per rendere il percorso davvero efficace - e il superamento degli ostacoli di natura economica e gestionale per risolvere le situazioni di stallo presenti per rispettare i tempi e finire i lavori nel 2026, come da programma e per non perdere i fondi del Pnrr. Torneremo ad affrontare il tema per essere certi del rispetto dei tempi e verificare l’evoluzione dei lavori, per non rischiare che venga perso tempo prezioso per il completamento di un’opera importante per la Liguria".