Esplosione in un cantiere del Terzo Valico, muore un operaio. Sindacati proclamano sciopero

Muore un giovane operaio nei lavori per il Terzo Valico e i sindacati proclamano sciopero immediato nel cantiere piemontese e genovese. La tragedia è avvenuta nella notte di martedì 7 febbraio, tra Piemonte e Liguria, all'altezza di Voltaggio.

A perdere la vita un trasfertista siciliano di 34 anni e nell'incidente è rimasto ferito anche un altro operaio di 54 anni trasportato all'ospedale di Novi Ligure. Sono in corso accertamenti ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un'attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione.

In attesa di comprendere l'esatta dinamica le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proclamato sciopero per l’intera giornata. Le parti sociali hanno anche chiesto un incontro urgente con le prefetture e l’azienda capofila.

Cordoglio da parte del Commissario di Governo, Calogero Mauceri, alla famiglia e ai compagni di lavoro dell’operaio deceduto questa notte nel cantiere del Terzo Valico e un augurio di pronta guarigione al collega con cui stava operando.

"Sto seguendo con attenzione gli accertamenti in corso a cura del General Contractor e ribadisco il massimo impegno a posizionare sempre al primo posto l'attenzione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro che è e deve essere una priorità assoluta". Anche Rete ferroviaria italiana esprime in una nota "la propria vicinanza al dolore della famiglia e dei compagni di lavoro dell’operaio deceduto questa notte nel cantiere di Val Lemme del Terzo Valico. Esprime anche un auspicio di rapida guarigione al collega, attualmente ricoverato, con cui stava operando all’interno della galleria. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto con il General Contractor e con la ditta esterna da cui dipendeva il tecnico".

Parole di vicinanza alla famiglia della vittima anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori della Giunta con un augurio di pronta guarigione al suo collega rimasto ferito nell’esplosione e attualmente ricoverato: "Auspichiamo che venga fatta al più presto chiarezza su quanto accaduto. Questa notizia drammatica ci porta a ribadire che il tema della sicurezza sul lavoro deve rimanere la priorità assoluta per tutti noi2.