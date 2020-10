Cantiere terzo valico: crollo in galleria, grave infortunio per un operaio

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti nel cantiere del terzo valico, in zona Fraconalto in provincia di Alessandria, per il crollo di parte del materiale dal fronte di scavo di una galleria.

Un operaio è rimasto parzialmente sepolto e la squadra di Busalla lo ha estratto e consegnato alle cure del 118 con probabili fratture ma cosciente. L'uomo è stato portato all'ospedale Villa Scassi di Genova.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare manualmente per il rischio di ulteriori crolli. Sul posto è giunto anche personale della sede centrale e una squadra da Novi Ligure.