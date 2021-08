Terzo valico, brucia escavatore in galleria: da Genova due squadre dei vigili del fuoco in azione

Il fumo si è sviluppato per 4 km fino all'ingresso del tunnel

Paura questa notte nella galleria del Terzo Valico a Fraconalto per un escavatore incendiato a quattro chilometri dall'ingresso del tunnel.

Il motore del veicolo, pesante 350 quintali, si sarebbe surriscaldato provocando l'incendio. Fortunatamente il manovratore e gli altri operai sono riusciti a mettersi in salvo mentre entravano in azione i vigili del fuoco, in supporto alle squadre di Alessandria, anche due inviate da Genova.

I pompieri muovendosi in una fitta coltre di fumo hanno lavorato ininterrottaente fino all'alba quando la situazione è rientrata sotto controllo, utilizzando gli autoprotettori per le vie respiratorie e mezzi specifici.