Terzo valico, abbattuto diaframma: completato l'82% degli scavi

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha visitato domenica 4 dicembre 2022 il cantiere Polcevera del 'Progetto Unico Terzo Valico - Nodo di Genova' per condividere, insieme alle maestranze e ai vertici delle aziende interessate, la celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei minatori, e assistere all'abbattimento del diaframma della Galleria di Valico.

Presenti, tra gli altri, il commissario straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova-Campasso, Calogero Mauceri, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris e l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini.

L'abbattimento odierno completa il collegamento di oltre 30 km di scavi in sotterranea nella galleria di Valico e permette il raggiungimento dell'82,6% dell'avanzamento totale degli scavi, rendendo i cantieri della Liguria sempre più vicini a quelli del versante piemontese.

La nuova linea Av/Ac del Terzo Valico è complessivamente lunga 53 km di cui il 70% in galleria e interessa 14 comuni nelle province di Genova e Alessandria. La tratta è costituita da tre gallerie naturali, di cui la più importante è la Galleria di Valico in cui sono attivi contemporaneamente diversi fronti di scavo sia con metodologia in tradizionale (uso di esplosivo e/o martelli demolitori) sia in meccanizzato (Tbm Tunnel Boring Machine).

La linea rappresenta un importante tassello del corridoio Ten-T 'Reno-Alpi', consentirà di diminuire del 33% i tempi di percorrenza sulla tratta Genova-Milano e, rispetto al tradizionale trasporto su gomma, si abbatteranno del 55% le emissioni di CO2 nell'atmosfera.