Genova, ogni mille residenti ci sono 118mq di centri commerciali

"Da fonti nazionali Genova, riguardo alla grande distribuzione, è al terzultimo posto tra le grandi città italiane con 118mila mq ogni 1000 residenti, rispetto a 323mila mq ogni 1000 della prima in classifica che è la città di Udine". Lo ha detto l’assessore al commercio Paola Bordilli rispondendo ad una interrogazione del consigliere Claudio Villa del Pd.

"Dico questo perché - ha aggiunto Bordilli - di fronte alla media nazionale del 74%, Genova presenta il 54,6% di grande distribuzione sul suo territorio. Dal 2017 non sono stati aperti nuovi centri commerciali, mentre è stata aperta solo una grande struttura il 24 maggio scorso. Quindi l’andamento è in linea con le grandi città, ma abbiamo fatto richiesta di uno studio specifico che riguarderà Genova: un’analisi che venga fatta a livello locale e che sia legata anche alle infrastrutture, allo sviluppo del commercio e dell’economia, e alla spesa pubblica».

Il consigliere Villa aveva chiesto a cosa fossero servite le aperture dei numerosi centri commerciali se anche aumentando la concorrenza l'inflazione a Genova non si è abbassata: “L’ultimo rilevamento Istat nel quale la città di Genova risulta la più cara d’Italia in termini di costi alle famiglie e all’inflazione che non arretra rispetto alle altre città italiane” e che chiedeva “A cosa sono servite le aperture dei numerosi centri commerciali che in maniera concorrenziale dovevano abbattere i costi dei prodotti per le famiglie genovesi”.