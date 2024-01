Sui social scriveva "Sono il re dell'Isis": espulso integralista islamico

È partito ieri, mercoledì 3 gennaio, a bordo di una nave salpata da Genova, il 38enne tunisino espulso dallo Stato italiano per motivi di sicurezza e prevenzione del terrorismo.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva fatto base a Trento e in ultimo è stato rintracciato a Salsomaggiore Terme e, da qui, è stato portato a Genova per essere imbarcato alla volta di Tunisi.

Il 38enne in più occasioni aveva pronunciato pubblicamente e scritto sui social frasi che appoggiavano una visione estremista e violenta dell'Islam. In più casi aveva citato lo Stato islamico, inneggiando alla jihad, definendosi "il re dell'Isis" e manifestando anche la volontà di colpire Roma con un attentato. Per questo è stato soggetto di un'attenta attività di controllo e monitoraggio info-investigativo da parte della Digos della polizia di Stato e dei carabinieri.

Nel suo "curriculum" erano presenti anche minacce, stalking, maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie.

Infine, ieri, è stato accompagnato al porto di Genova da agenti della Digos e da personale dell'ufficio immigrazione che lo hanno imbarcato alla volta di Tunisi, consegnandolo alle autorità tunisine.