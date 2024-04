Allerta terrorismo: cancellata la tappa di Parigi del maxi mortaio

Considerata la situazione internazionale e a seguito dell’interlocuzione con le autorità francesi in merito al livello di massima allerta per la sicurezza a Parigi in occasione dei Giochi Olimpici, la Regione Liguria ha cancellato la tappa della campagna di promozione della Liguria #PestoMasterpieceofLiguria nella capitale francese, prevista nel mese di maggio.

A farlo sapere, la stessa Regione con una nota ufficiale: la tappa, comunica, verrà riprogrammata in base all’evolversi della situazione.

Parigi era stata annunciata nei mesi scorsi come una delle prossime tappe della campagna, partita da Londra e passata - non senza polemiche - per Sestriere e Milano: "La Francia - aveva detto l'assessore regionale al Turismo Sartori - è a oggi la prima meta turistica a livello mondiale, i francesi sono estremamente esigenti riguardo ai servizi e cercano un turismo esperienziale, con particolare attenzione a cultura ed enogastronomia".