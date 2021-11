Costruzione villette a Vesima, Terrile consegna a Bucci il Premio Cazzuola 2021

Non mancava nemmeno il fiocco al 'Premio cazzuola 2021' consegnato dal consigliere Pd Alessandro Terrile al sindaco Marco Bucci.

L'occasione è il Consiglio Comunale di martedì 23 novembre, in cui si è discussa la richiesta di variante urbanistica della collina di Vesima, per costruire una trentina villette su 10mila metri quadrati di proprietà dell'imprenditore Giacomo Cattaneo Adorno, un'area al momento a destinazione d'uso agricolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Secondo la Giunta per sviluppare l'agricoltura e combattere lo spopolamento bisogna costruire delle villette", dice Alessandro Terrile. "La pianificazione in questa città prescinde da questioni di merito, dove c'è del verde si copre col cemento e il signor Cattaneo guadagnerà circa 70 milioni di euro, e magari poi scopriremo che sarà un finanziatore della campagna elettorale del centro destra. Andremo in fondo per sapere le vere ragioni che spingono la Giunta a compiere un crimine contro l'ambiente".