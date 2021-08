Altre due scosse di terremoto nell'entroterra genovese

Ancora lievi scosse di terremoto nell'entroterra genovese dopo quelle avvenute nella serata di giovedì 26 agosto 2021 a Casella e quella registrata a Savignone nel pomeriggio di venerdì 27 agosto 2021.

La prima a Casella nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto, è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma un chilometro a ovest di Casella alle ore 3:05, di magnitudo ML 2.1 a una profondità di dieci chilometri.

La seconda è stata localizzata, sempre dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma a due chilometri da Savignone (in direzione n ord-ovest) alle ore 03:56 di domenica 29 agosto: in questo caso magnitudo ML 1.8 e sette chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone.