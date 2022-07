Terremoto nell'entroterra di Genova, avvertito anche in città

Scossa di terremoto nella mattinata di sabato 23 luglio, registrata alle 11,30 circa con epicentro a Davagna a 9 km di profondità.

Il lieve sisma (magnitudo 2,4 come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato avvertito non solo nell'entroterra ma anche in diverse zone di Genova, dalla Valbisagno al centro. Immediato il tam tam sui social, un po' di paura ma per fortuna non sono stati registrati danni al momento.