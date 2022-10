Terremoto, un'altra scossa alle spalle di Genova: continua lo sciame sismico

Un'altra scossa di terremoto - di magnitudo 1.7 ML - è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv oggi, domenica 23 ottobre, verso le 9 del mattino, nell'entroterra di Genova: l'epicentro a 9 km di profondità da Bargagli.

La scossa, molto meno forte di quelle registrate tra fine settembre e inizio ottobre, non ha provocato danni a cose o persone: la magnitudo non è preoccupante, ma evidenzia che lo sciame sismico nell'entroterra del capoluogo ligure - dopo i terremoti che ha sentito tutta Genova e non solo - è ancora in atto.