"Terrazza dell'abbraccio sia il nuovo nome del molo di Quinto", la proposta in memoria di Vialli

"La terrazza dell'abbraccio, è questo il nome che sogniamo per il molo di Quinto reso indimenticabile dall’ultima scena del film La bella stagione". La proposta arriva dalla Federclubs (Federazione dei clubs blucerchiati) ed è già stata presentata anche al Comune. Si riferisce al docufilm diretto da Marco Ponti con Gianluca Vialli, Roberto Mancini e i giocatori della Sampdoria 1990-1992 e che ripercorre l'incredibile cavalcata dei blucerchiati verso lo scudetto e poi alla finale di Coppa dei Campioni, una storia di amicizia e amore che arriva fino alla notte magica di Wembley, l’estate del 2021, con la vittoria dell'Europeo dell'Italia e quell'abbraccio tra i 'gemelli del gol' diventato un'icona.

"Una posizione magica dedicata a Gianluca Vialli e all’iconico abbraccio che ha fatto gioire non solo i sampdoriani ricordando gli anni d’oro, ma oltre 59 milioni di italiani - spiega ancora la Federclubs -. Un ricordo positivo e non divisivo, un messaggio di unione e di speranza, una beffa al destino per chi ha saputo col sorriso affrontare la sua ultima sfida: questo ci sembra il modo più giusto e condivisibile per ricordare Luca".

"Nell’incontro che si è tenuto lunedì con l’assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e nei successivi confronti abbiamo espresso questa nostra volontà - conclude la Federazione dei clubs blucerchiati - condivisa da molti tifosi. Per questo chiediamo pubblicamente di procedere senza indugi: lo meritano i Sampdoriani, lo merita la città, lo meritano gli Italiani, lo merita soprattutto Gianluca Vialli".