Giovane minaccia di gettarsi dal ponte di Terralba: salvato

Una storia a lieto fine nella notte. Intorno all'una e mezza di venerdì 14 giugno 2024 un ragazzo è salito sul cornicione del ponte di Terralba minacciando di gettarsi nel vuoto. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia e il personale del 118.

La Polfer ha fatto bloccare il traffico ferroviario per evitare che circolassero treni sui binari che passano proprio sotto al ponte di via Terralba mentre gli operatori hanno subito instaurato un dialogo rassicurante con il giovane che, in stato confusionale, ha detto di volersi togliere la vita. La conversazione ha permesso agli uomini in divisa di avvicinarsi e a convincere il giovane a rientrare sul marciapiede. Alla fine è stato messo in sicurezza e affidato alle cure del 118.

