La protesta in piazza del Terra di Nessuno: «No allo sgombero del centro sociale»

Sabato 17 aprile, a partire dalle ore 16, è andato in scena in piazza De Ferrari il presidio per protestare contro lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno di via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio.

La manifestazione ha portato in piazza molte persone che hanno protestato contro la decisione del Comune di procedere con lo sgombero dell’area - sede del centro sociale da circa 25 anni - per trasformarla in un’isola ecologica. Il via libera per Tursi è arrivato a gennaio, quando il Tar aveva rigettato il ricorso che l’Associazione per la Promozione degli Spazi Sociali Autogestiti aveva presentato contro l’ordine di rilascio dell’area.

In un comunicato il Terra di Nessuno aveva spiegato le proprie ragioni: «Portiamo nella piazza simbolo di Genova i valori e i progetti che la città perderebbe se venisse attuato lo sgombero del centro sociale ora presente al Lagaccio nell'area di via Bianco 4 per far posto all'insediamento di una fantomatica isola ecologica. Se sei di Genova, sai cosa sono le realtà autogestite e sai quanto, ognuna con le sue sfaccettature, costituisca parte del tessuto sociale e dell’identità storica di questa città. Oggi ci troviamo a difendere il Terra di Nessuno, una realtà libera, pubblica e aperta a tutti, sotto attacco da parte di una giunta che nella tempesta in cui ci troviamo non trova di meglio da fare che perseguitare spazi di aggregazione per puro odio ideologico».

«Questa purtroppo a Genova non è l’eccezione - aveva concluso il centro sociale - , il pericolo riguarda tutti gli spazi autogestiti, a discapito di collettivi, associazioni e cittadini che negli anni hanno cercato di tenere vivi i valori di condivisione, solidarietà e inclusione In questi preziosi luoghi di socialità, crescita e cultura».