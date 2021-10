Sgombero Tdn, nuova manifestazione in piazza: "Niente da perdere, ci riprenderemo tutto"

Torneranno in piazza gli attivisti del centro sociale Terra di Nessuno di via Bartolomeo Bianco al Lagaccio dopo lo sgombero dello scorso 8 ottobre e la manifestazione con corteo del 9 ottobre. Attraverso un lungo post Facebook è stata lanciata una manifestazione per la giornata di sabato 20 novembre 2021, raduno alle ore 15 nel piazzale davanti alla Stazione Principe e successivo corteo.

"La polizia locale - ha scritto il Tdn - ha provato a porre fine a un’esperienza di oltre 25 anni di autogestione, cultura alternativa, socialità non mercificata, antiproibizionismo e antifascismo. Lo sgombero ci rattrista e ci fa inferocire, ma purtroppo non ci stupisce. Da tempo la Lega e Fratelli d’Italia chiedevano di usare la mano dura contro gli spazi sociali, in modo da soddisfare il bisogno di dimostrarsi intransigenti agli occhi del loro elettorato proto-fascista. Ma non solo, l’intero operato della giunta Bucci - afferma ancora il Terra di Nessuno -, dall’inizio del suo mandato, sembra volto a distruggere qualsiasi esperienza non riconducibile all’idea di una città da vendere al profitto privato, cercando di mettere a tacere le diverse esperienze di resistenza politica e culturale che si oppongono a una città vetrina lontana dai bisogni e dai desideri di chi la abita".

"Per la ricchezza sociale che gli spazi autogestiti rappresentano - ha aggiunto il centro sociale - , per la storia antagonista che li costituisce e anima, vogliamo dire chiaramente a questa giunta che non ci arrendiamo e che non ci ha sconfitti. Non ci possiamo rassegnare a vedere finire così, con un’operazione di polizia e l’abbandono, un’esperienza vitale e preziosa come la nostra. Invitiamo perciò tutti coloro che non si riconoscono nell’idea di città della giunta Bucci a scendere in piazza con noi per reclamare spazi di autogestione, socialità e cultura alternativa, per riprenderci le strade e dimostrare che Genova resiste e desidera un futuro diverso fatto di diritti, inclusione e giustizia sociale. Non abbiamo niente da perdere, ci riprenderemo tutto".