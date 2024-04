Termovalorizzatore, il Comune di Genova candida Scarpino

Il Comune di Genova candida Scarpino per la realizzazione del termovalorizzatore: il terreno dietro Sestri Ponente è una delle cinque zone ritenute idonee per collocare gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria.

Le aree individuate sono il risultato dello studio eseguito dal Rina su incarico dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti per trovare il luogo più idoneo e la tecnologia più adatta: il Comune, intanto, ha manifestato la propria disponibilità per iniziare un percorso finalizzato alla realizzazione dell'impianto sul proprio territorio a Scarpino.

Le aree indicate dallo studio

Le aree indicate dallo studio del Rina sono la Valpolcevera-Scarpino, la Valle Scrivia, la zona di Cairo Montenotte, la zona di Cengio e la zona di Vado Ligure. Per quanto riguarda le tecnologie, impianto a riciclo chimico oppure impianto termico, sono state analizzate in modo comparativo, tenendo conto, ad esempio, della ricognizione delle best practice nazionali e internazionali del trattamento e controllo delle emissioni/cattura Co2, dell'ottimizzazione e di possibili sinergie con gli altri impianti di trattamento già presenti sul territorio.

Da una parte dunque "waste to chemical" attraverso cui produrre "green fuels" come idrogeno e metanolo da impiegare in distretti verdi, dall'altra impianti di valorizzazione energetica.

Toti: "In un anno e mezzo la decisione su luogo e tipologia impianto"

"Agli impianti biodigestori di Cairo e di Saliceti, quest'ultimo finalmente in costruzione - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - si aggiungerà anche l'impianto per la parte residua di indifferenziata. In questo modo i rifiuti potranno essere trattati sul territorio ligure in modo sicuro e ambientalmente sostenibile. Il Comune di Genova ha già avanzato la propria disponibilità, proponendosi per realizzare l'impianto a Scarpino".

Per quanto riguarda il cronoprogramma, Toti aggiunge: "Credo servirà qualche anno, immaginando che nel giro di un anno e mezzo si possa arrivare all'individuazione puntuale del luogo, della tipologia di impianto e dell'interlocutore tecnico proponente. Serve una capacità di visione d'insieme che coinvolga tutti gli enti, secondo quello che indicano le normative comunitarie, garantendo anche percorsi virtuosi che portino a gravare meno sulle bollette".

Bucci: "Genova è pronta a fare la sua parte"

Secondo il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti del Comune di Genova, Matteo Campora, "iniziamo un percorso che permetterà di mettere la parola fine al conferimento della spazzatura in discarica o fuori regione. Genova è pronta a fare la sua parte, ritenendo idoneo il sito di Scarpino come area per sviluppare un progetto per un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. Una struttura che terrà conto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica e che sarà compatibile e complementare con l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico in fase di realizzazione sempre a Scarpino. L'intera area sarà al centro di un grande progetto di valorizzazione per diventare un sito dell'energia e dell'economia circolare".

La protesta: "Costruire inceneritori nel 2024 è fuori tempo"

"L'inceneritore voluto da Toti e Bucci sarà a Genova, sopra Sestri Ponente, in zona Scarpino. Le altre ipotesi (Valle Scrivia, Cengio, Vado) sembrano una farsa: è già tutto deciso": non usa mezzi termini la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) che è intervenuta durante la presentazione dei risultati dello studio con alcuni membri dell'associazione Amici del Chiaravagna e uno striscione di protesta.

"Costruire inceneritori nel 2024 è fuori dal tempo e condanna la Liguria a un futuro di produzione (e combustione) di rifiuti. Bisogna invece crearne meno e favorirne il recupero: si chiama economia circolare. La scelta dell’inceneritore è assurda dal punto di vista ambientale, perché i fumi inquinano e li respiriamo. Dal punto di vista economico, poiché i circa 200 milioni di euro per costruire l’impianto verranno trovati aumentando la tassa sui rifiuti, la Tari. E dal punto di vista sociale. Perché marginalizza ancora di più il ponente di Genova, trattato come una pattumiera".

Per Candia le alternative ci sono: "Che senso ha costruire un inceneritore in Liguria, la regione più piccola del nord? In Piemonte, Lombardia ed Emilia ci sono termovalorizzatori sovradimensionati. In modo transitorio si possono usare quelli, in vista di un futuro a rifiuti zero, l’unico possibile".