Amiu, il Comune apre a un termovalorizzatore o inceneritore a Genova

Dopo i fatti di ieri in consiglio comunale, con l'approvazione di una mozione sulle strategie energetiche che in sintesi impegna il Comune (anche) a non escludere i termovalorizzatori, oggi nella commissione consiliare su Amiu si è tornati a parlare di ciclo dei rifiuti. Con l'assessore all'Ambiente Matteo Campora che ha dichiarato che la città si candida a ospitare un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti come un termovalorizzatore o un inceneritore, da far realizzare o gestire ad Amiu. Questo perché, anche quando sarà pronto l'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (Tmb), resterà sempre una frazione che dovrà essere portata in discarica, con Scarpino che non sarà più disponibile nel lungo periodo.

A saltare sulla sedia, le opposizioni: "Ecco l'inceneritore che non ti aspetti - dice il capogruppo M5s Fabio Ceraudo - bruciare i rifiuti non è una scelta intelligente e nuocerà gravemente all’ambiente e alla salute. Posto che contrasteremo l’impianto in ogni sede, siamo comunque curiosi di sapere dove il Comune di Genova pensa di collocarlo. Conoscendoli, sicuramente a ponente". E il capogruppo dei pentastellati in Regione, Fabio Tosi, aggiunge: "Chiudere il ciclo dei rifiuti con un inceneritore o un termovalorizzatore che nulla valorizza significa abbandonare la via del riciclo indicata anche dall’Europa. Il miglior recupero energetico, come attestato da diverse ricerche indipendenti, si attua semmai attraverso il recupero-riciclo di materiali rispetto alla loro combustione".

Contrario anche il consigliere della lista Rossoverde Filippo Bruzzone: "Si vuole un termovalorizzatore a Genova, cosa che non era su alcun programma elettorale. Ma poi, per quanto riguarda Amiu, abbiamo una variazione tra il budget e il consuntivo di cinque milioni, non è chiaro se si vogliano implementare le esternalizzazioni, il Tmb non ha un cronoprogramma, viene comunicato che l'ormai ex Amiu Bonifiche ha delle commesse ma senza quantificarle, parte l'isola ecologica del Lagaccio senza aver mai convocato la commissione ad hoc richiesta da mesi. Pare che in Amiu vada tutto alla grande, ma scopriamo che non è così".