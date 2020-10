«Deve mettersi la mascherina»: 50enne sputa contro addetto alla vigilanza

Preso a sputi in faccia per avere chiesto a una persona senza mascherina di indossarla: è successo a un addetto alla vigilanza del Terminal Traghetti, a reagire all’invito un 50enne tedesco.

L’uomo, ubriaco, si stava aggirando all’interno del Terminal quando è stato notato dall’addetto alla vigilanza, che lo ha fermato e gli ha chiesto di mettere la mascherina: la reazione è stato lo sputo in faccia.

Immediata la chiamata alla polizia, con gli agenti delle volanti intervenuti sul posto che, dopo averlo calmato a fatica, lo hanno denunciato per minacce, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, sanzionandolo per ubriachezza e per aver violato la normativa anti Covid-19.