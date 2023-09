Doveva essere in carcere per una rapina, sorpreso a rubare

Doveva essere in carcere per una rapina commessa a Napoli, ma è stato sorpreso a rubare a Genova. Protagonista dell'episodio un 26enne originario del Marocco, arrestato dai carabinieri.

I militari sono intervenuti con una pattuglia della compagnia del Centro per un furto aggravato commesso all'interno di un negozio del Terminal Traghetti. Il giovane è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con la merce trafugata.

Durante i controlli di rito i carabinieri hanno scoperto con lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione per una rapina commessa a Napoli nei

mesi scorsi, motivo per cui è stato portato in carcere per scontare una pena di circa tre anni.