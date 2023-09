Cade da un muraglione nella notte, 30enne in ospedale in codice rosso

Una donna di circa 30 anni è precipitata da un muraglione nella zona del terminal traghetti. È successo nella notte, intorno alle 3 di domenica 3 settembre 2023.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena. La donna ha riportato un trauma cranico, è rimasta cosciente, ma per la dinamica è stata sedata e intubata per poi essere trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Al terminal traghetti è intervenuta anche la polizia per fare luce sulla dinamica della caduta. La donna potrebbe aver semplicemente perso l'equilibrio, ma non è nemmeno escluso possa essere stata spinta.