Prova a imbarcarsi sul traghetto con un motorino rubato e un coltello

Domenica 3 luglio 2022, durante i controlli dei carabinieri all'ingresso dell'area imbarchi del terminal traghetti, è stato arrestato un 50enne tunisino.

L'uomo, che aveva alcuni precedenti, è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un furgone. I militari hanno perquisito il mezzo di trasporto, trovando il telaio di un motorino che risultava essere stato rubato in Francia, varie attrezzature per il giardinaggio, l’edilizia e altro materiale di dubbia provenienza, la somma in contanti di oltre 8mila euro e un coltello a serramanico.

Per il 50enne è scattato l'arresto per ricettazione, riciclaggio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato portato nel carcere di Marassi mentre il materiale trovato nel furgone è stato messo sotto sequestro.