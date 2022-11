Schiaffi e insulti razziali nel bagno delle donne

La procura di Genova è al lavoro per cercare di fare chiarezza su un episodio, avvenuto nella serata di domenica 13 novembre 2022 al terminal traghetti, quando una donna è stata aggredita da un camionista. In settimana la vittima si è poi recata a sporgere denuncia, mettendo in moto le indagini.

Il fatto è stato segnalato alla redazione da una lettrice. "Domenica scorsa - scrive - presso il terminal traghetti è avvenuto un episodio increscioso. Un autotrasportatore ha picchiato a sangue una donna, che era in servizio presso le toilette del terminal traghetti. Le ha causato danni interni molto gravi e lei, che aveva una sorta di telecomando per chiedere aiuto alle guardie, l'ha utilizzato più volte, ma nessuno è accorso in suo aiuto".

"L'autista - racconta ancora la testimone - stava fumando nel bagno delle donne e lei (di colore) gli ha chiesto di smettere. Lui l'ha schiaffeggiata e buttata a terra, prendendola a calci in pancia, dicendole negra di m... Sarebbe opportuno che questa cosa venisse fuori anche per evidenziare la situazione di decadenza e di scarsa sicurezza di questo posto, dove la gente lavora sino a tarda sera, dove per un edificio così grosso c'è un guardiano solo, che se è in un'ala non può essere nell'altra".

Le indagini sono affidate a Capitaneria di porto e Polmare.