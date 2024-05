Inchiesta corruzione, per gli inquirenti Toti aveva capito le intenzioni speculative di Spinelli sul porto

Giovanni Toti aveva capito le reali intenzioni speculative di Aldo Spinelli. Il presidente della Regione, ai domiciliari con l'accusa di corruzione, sapeva secondo gli inquirenti che l'imprenditore, anche lui ai domiciliari con la stessa accusa, avrebbe voluto acquisire la disponibilità trentennale di un'area strategica del porto, come il terminal rinfuse, per convertirlo in traffici containers.

Toti aveva capito che il terminal rinfuse non sarebbe stato utilizzato così a lungo per la movimentazione di 'rinfuse', ovvero le merci solide, come il carbone, stoccate non confezionate. L'istanza di rinnovo su cui Spinelli faceva continue pressioni nei confronti di Toti e Signorini sarebbe però stata in contraddizione con il progetto di costruzione della nuova diga foranea, che, scrivono gli inquirenti, "avrebbe consentito nel giro di pochi anni di far approdare anche super navi container".

Durante una conversazione intercettata dalla guardia di finanza, Toti parla con Pietro Paolo Giampellegrini, segretario generale della giunta regionale. "C'è una roba che mi sfugge, che nessuno mi spiega, neanche Spinelli che fa il furbo e io poi mi incazzo", dice Toti, che prosegue: "Sono venuti qui questa estate Spinelli e Aponte (patron di Msc, ndr) 'Si fa la diga! Facciamo il Bettolo nuovo! Lo fondiamo con le rinfuse! Facciamo, brighiamo, facciamo tutto un piano!'. Bene, allora vuole dire che le rinfuse, quando ci sarà la diga, si fondono col Bettolo e si mettono i container! Bene! Allora, mettiamo che la diga non sia pronta in tre, quattro anni... Dieci... che c.... te ne fai di una proroga rinfuse a trenta?".

Secondo Giampellegrini, si legge nelle carte dell'inchiesta, "La reale intenzione di Spinelli sarebbe stata quella di conseguire la disponibilità di spazi per ottenere vantaggi economici anche nel momento della futura revoca della concessione". "È il modo Spinelli! Intanto me la dai, ce l'ho tutta".

Toti, scrivono gli inquirenti "valutava l'atteggiamento tenuto da Aldo Spinelli come 'una trappola', in quanto, con il rinnovo trentennale del terminal rinfuse, Aldo Spinelli, da un lato poteva continuare a sfruttare il momento ancora favorevole per i traffici di rinfuse e dall'altro lato, manteneva la disponibilità di un'area strategica del porto per un tempo assai lungo, consolidando una situazione giuridica acquisita".

"Lui - dice Toti - mangia l'uovo nel c... della gallina e dice: 'Intanto ho le rinfuse, fammele sfogare, fammi guadagnare... Poi un domani, quando c'è la diga, ci penseremo'... C'è questa esplosione di situazione in cui hanno ripreso le rinfuse per motivi imperscrutabili. 'Poi per mandarmi via me ne ridai altrettanti e io te le libero, perché sennò col ca... che io me ne vado'".

Toti condivideva il suo pensiero a riguardo anche con Paolo Emilio Signorini, all'epoca presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, oggi ad di Iren (sospeso) perché in carcere nell'ambito della stessa inchiesta della procura di Genova.

"Adesso mi devi spiegare per quale c... di ragione diventa 'O Piave o morte' i 30 anni perché ora io... Dopodiché, te li diamo, però non è che puoi rompere il c... all'intera città per avere 30 anni, perché se io fossi normale, dopo aver fatto quella riunione con Aponte e con te, ti direi: 'Facciamo così: 5 anni la diga, ma io voglio essere pessimista, molto pessimista: 10... voglio aggiungerci un 50% di pessimismo ulteriore: 15... dopodiché che c... vuoi da me?' Allora, se invece è 'Intanto mi metto a casa 30 anni perché magari il full containers con Aponte lo fa il fondo Infravia a cui io ho vendeuto una concessione di 30 anziché di 15', è un'altra cosa".

Anche dialogando con Signorini, si legge nelle carte, Toti "si mostrava consapevole che il rinnovo per 30 anni della concessione del terminal rinfuse si poneva in contraddizione con i piani di sviluppo del porto e che tale provvedimento avrebbe rappresentato un vantaggio imprenditoriale per Spinelli".

Toti faceva intendere allo stesso Spinelli di aver compreso la manovra speculativa dell'imprenditore. "È chiaro che domani domani andrà rinfuse con l'emme e in comitato portuale e chiudiamo pure 'sto capitolo qua... Però non possiamo sottovalutare che non abbiamo a che fare con tutti scemi no?.

Nonostante Toti avesse capito, secondo gli inquirenti, la manovra speculativa di Spinelli, insisteva per favorire il rinnovo trentennale della concessione.



Nell'ormai famosa intercettazione a bordo della barca dell'imprenditore, Toti ne parla con Signorini.

"Sono buttato in barca da Aldo, quando gliela portiamo 'sta proroga in comitato...", esordisce Toti al telefono con Signorini, il quale gli risponde di dire a Spinelli di "stare tranquillissimo. Adesso bisogna chiedere queti 10 bis, una pubblicazione perché gli diamo un sacco di anni, ma noi nel giro di due settimane facciamo tutto".

"Entro due settimane fai il comitato, bene, bene", commenta Toti ad alta voce consentendo così a Spinelli di ascoltare e commentare.

"Dice (Spinelli, ndr) che due settimane sono tante", replica Toti ridendo.

"E beh, dovevamo farlo un mese fa, belin!", replica Spinelli in sottofondo.

La telefonata si conclude con l'auspicio di Toti affinché la pratica si sblocchi il prima possibile".

Circa un'ora dopo le telefonate, Toti ha poi chiamato la referente della propria segreteria politica e delegata a operare sul conto del 'Comitato Giovanni Toti-Liguria'. "Dal contenuto - spiegano gli inquirenti - si evinceva chiaramente che era stato predisposto un versamento da parte di Spinelli in favore del Comitato Toti".

"Mandi alla segreteria di Spinelli i documenti dove vogliamo che faccia un versamento, che lo fa normale, come tutti gli altri insomma", dice Toti al telefono, riservandosi di comunicare ulteriori dettagli "a voce".

In serata Toti ha telefonato nuovamente a Signorini, chiedendo di portare la pratica in comitato il prima possibile, spiegandogli che avrebbe avuto un beneficio nel caso in cui la questione si fosse conclusa entro metà settembre.

"È proprio un fatto burocratico di tempi minimi, delle pubblicazioni, di queste cose, lui è apprensivo ma stai tranquillo", lo rassicurava Signorini.

"La fretta di Toti - si legge nelle carte - non può che essere riferita alla promessa di finanziamento ricevuta nella stessa giornata da Spinelli in vista delle elezioni amministrative di Savona dei primi di ottobre, e quindi, alla necessità di ricevere il versamento in tempo utile per la competizione elettorale.

In un'altra occasione Spinelli ha ringraziato Toti per la disponibilità dimostrata e Toti: "Ci sentiamo la settimana prossima che c'ho sai... non ti dimenticare di me", "No, appena c'è il comitato che va in porto stai tranquillo all'indomani ti chiamo subito", ha replicato Spinelli.

Ancora, in un'altra occasione, il 17 settembre, Toti dice a Spinelli: "Il 29 va la tua roba, ricordati che io sto aspettando anche una mano eh?".