Cerca di impiccarsi alle grate della cella: giovane detenuto salvato dalla polizia penitenziaria

Tentato suicidio nel carcere di Marassi dove, mercoledì 17 aprile, un giovane detenuto italiano di 30 anni, ristretto in sesta sezione al secondo piano, è stato salvato dagli agenti di polizia penitenziaria. Il giovane uomo stava per impiccarsi nella sua cella.

I poliziotti hanno notato il 30enne con il cappio alla gola legato alle grate della finestra, dunque sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo e affidarlo alle cure dei sanitari del carcere.

A darne notizia il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari Fabio Pagani: "La tragica conta dei morti in carcere e di carcere nel primo trimestre dell'anno conta 29 suicidi fra i detenuti e 3 fra gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Mercoledì è stato evitato l’ennesimo morto ‘per impiccagione’ nelle nostre carceri, dove ormai si va incontro a una pena di morte di fatto: tutto ciò si inserisce in un quadro di crisi inarrestabile se non con interventi immediati e d’impatto che prendano atto dell’emergenza forse davvero senza precedenti, almeno così si evince guardando il numero record di coloro che si tolgono la vita".

Per il sindacato i problemi sono il sovraffollamento detentivo (con 14mila detenuti oltre i posti regolamentari), la carenza di operatori, 18mila unità mancanti alla polizia penitenziaria e le molteplici altre carenze strutturali, infrastrutturali, d’equipaggiamento e organizzative: "Questi problemi non si possono affrontare con azioni ordinarie" spiega Pagani. Il segretario lancia l'ennesimo appello al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al governo Meloni: "Varino un decreto carceri con misure tangibili che non possono riassumersi nella riduzione a 60 giorni effettivi del corso di formazione per gli agenti di polizia penitenziaria che inciderà in maniera impercettibile sul numero delle assunzioni, ma finirà per essere deleterio sul piano della professionalità, della competenza e della crescita del corpo".